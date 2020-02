Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto a Gattuso di vedere di più in campo Hirving Lozano.

L’investimento più oneroso della storia del club infatti sembra ormai finito nel dimenticatoio, ma sembra che il tecnico sia disposto ad accontentare il presidente. Pronto infatti un nuovo ruolo per il messicano, spostandosi sull’out sinistro come vice Insigne. Un cambio per dargli più minutaggio e, magari, nuova linfa…