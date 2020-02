Doppia seduta di allenamento per gli uomini di Liverani: le ultime da Lecce

Doppia seduta di allenamento per il Lecce, che prepara il match, di domenica alle 15, contro il Napoli.

Assenti Farias, Gabriel e Tachtsidis. Majer a riposo per uno stato influenzale. Per quanto riguarda gli infortunati, hanno svolto lavoro differenziato Babacar, Meccariello e Shakhov. Liverani ha impegnato i suoi giocatori, nelle sedute di oggi, su un lavoro atletico e tattico.

Il report completo:

“Lavoro atletico e tattico per i giallorossi nella doppia seduta d’allenamento sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Assenti Farias, Gabriel e Tachtsidis, con Majer a riposo a causa di uno stato influenzale. Babacar, Meccariello e Shakhov si sono allenati in differenziato. Domani pomeriggio seduta a porte chiuse al Via del Mare”.