Però almeno adesso c’è la possibilità di scegliere, di starsene inchiodato nei proprie pensieri sapendo che c’è abbondanza: è tornato Mertens, e si è visto, sono pronti anche Allan, Maksimovic e Koulibaly e pazienza, fa parte del gioco, se Elmas, celebrato anche dal Ct della Macedonia, Angelovski («quello visto a Marassi è il giocatore che conosciamo e mi è piaciuto molto il modo di Elijf di interpretare il ruolo») debba accomodarsi in tribuna per guardarsi Napoli-Lecce da squalificato.

Succede, e può anche capitare, all’improvviso, che Gattuso si ritrovi con l’imbarazzo della scelta, sapendo di entrare in quella «tonnara» che è il tour de force: si comincia do menica pomeriggio al san Paolo, poi si passa a San Siro per la semifinale di andata di coppa Italia, si procede con le trasferta di Cagliari (domenica 16) e poi di Brescia (venerdì 21), prima di approdare al san Paolo due volte: una con il Barcellona, ed è la partita, poi con il Torino, ed avrà un senso anche quella.

Fonte: Corriere dello Sport