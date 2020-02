I tifosi del Napoli si sono lamentati per i 70 euro che dovranno sborsare, come minimo, per vedere Messi dalle gradinate del San Paolo? A quanto sembra il medesimo prezzo imposto anche ai tifosi blaugrana che, il prossimo 25 febbraio, occuperanno il settore ospiti dell’ impianto di Fuorigrotta non è piaciuto per nulla neppure al Barça, che per ripicca ha deciso di ripagare il club campano con Una par condicio alla catalana dopo aver visto i prezzi del San Paolo la stessa moneta: 70 euro per la zona riservata ai tifosi in trasferta anche al Camp Nou. E a farne le spese, ovviamente, è proprio il singolo appassionato, che per togliersi lo sfi zio di assistere a un match di Champion League della squadra del cuore nella cattedrale blaugrana, dovrà mettere nuovamente mano a un portafoglio sempre più desolato. Un nuovo esborso importante, fra l’ altro, per uno scomodo sediolino ubicato in piccionaia, a distanza binocolare dal terreno di gioco.

Fonte: Corriere dello Sport