Barcellona in emergenza: i catalani cercano il sostituto di Dembele

Il Barcellona sta vivendo un periodo nero: dopo la questione Messi-Abidal, arriva la questione emergenza in attacco. Non solo l’infortunio di Suarez, ma a destare preoccupazione in casa blaugrana, anche l’infortunio di Dembele, che resterà fuori per molto tempo.

Il Barcellona e, quindi, alla ricerca di un’attaccante e, secondo il regolamento della Federcalcio spagnola, questo è possibile farlo anche fuori dai giorni di mercato, solo se il giocatore infortunato resterà fuori cinque mesi e a sostituirlo è un giocatore appartenente alla stessa Federazione.

Come rivela il quotidiano spagnolo Sport, il club catalano ha individuato Angel del Getafe come sostituto.