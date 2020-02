Altro giro, altra corsa: ora dritti verso la storia

Continua la corsa di Dries Mertens per agguantare il primato del calciatore più prolifico della storia del Napoli, Hamsik. Dries fa 119, contro la Sampdoria, e vede Marek sempre più vicino.



L’aveva detto, qualche mese fa:



“Mi piacerebbe battere Marek. Al suo record ho contribuito anche io (sorridendo), forse ho sbagliato a servirgli troppi assist. Se lo supero, gli faccio una telefonata. Ma adesso devo concentrarmi e segnare tanto. Non ci avrei mai pensato sette anni fa, significa che sono stato importante per il Napoli”.



Importante per il Napoli e forse proprio per questo che Dries (o Ciro che ormai è diventato il suo secondo nome) ha rinunciato ad alcune offerte, anche dalla Premier.

Un contratto in scadenza, un futuro tutto da decifrare, ma in questo momento, il pensiero va a Marek Hamsik e a quei due gol che li separano ancora, tre per superarlo definitivamente.

Hamsik è lì, Dries, a meno di colpi di scena, ha ancora qualche mese per superarlo e allora è giusto rimettersi subito in carreggiata. Dopo qualche giornata di stop per infortunio, Mertens torna in campo e ritrova la strada del gol.



Tra l’altro, di nuovo contro la Sampdoria: oltre ad essere una delle vittime preferite del belga, è colei che, quest’anno, ha dato modo a Mertens di avvicinarsi, all’andata, a Diego Armando Maradona, fermo a quota 115.

L’ha superato il mito, Dries, con una doppietta contro il Salisburgo e, a condividere questa gioia con il belga, proprio il suo nuovo bersaglio, Marek Hamsik. L’ex capitano azzurro scrisse: “Grande Dries, ora sono il prossimo”.



E nel mirino adesso c’è lui e Dries Mertens non vuole, per niente al mondo, farsi scappare questa occasione:

vuole diventare importante per il Napoli e, se proprio deve lasciarla questa città, vuole farlo con il suo nome stampato in alto, sopra tutti quelli che hanno scritto un pezzetto della storia partenopea.