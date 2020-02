Ag. Jorginho: “Vuole la Nazionale! In futuro di nuovo con Sarri? Vi spiego”

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tutto Mercato Web.

Tra le rivelazioni, anche quella riguardante il futuro del suo assistito, che potrebbe non piacere, soprattutto ai tifosi azzurri:

“Il suo obiettivo è l’Europeo con la Nazionale. Ci sono tante aspettative attorno alla squadra di Mancini. L’Europeo poi è una bella vetrina anche personale, sta facendo molto bene al Chelsea e sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori di grande livello come lui in giro”.

Per proposta importante intende la Juve dove potrebbe ritrovare Sarri?

“Perché no? Sono certo che arriverà qualche proposta importante, che ovviamente valuteremmo insieme al Chelsea”.

Fonte: Tutto Mercato Web