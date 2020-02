Longo risolve con il Frosinone: il tecnico pronto a sostituire Mazzarri

Moreno Longo è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con il Torino, l’ormai ex tecnico del Frosinone ha infatti risolto consensualmente questa mattina il proprio contratto con i gialloblù.

Questo il comunicato pubblicato dal sito ufficiale del club ciociaro:

“Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro con Moreno Longo ed il suo staff. La società ringrazia Moreno Longo ed i suoi collaboratori augurando loro le migliori soddisfazioni per il futuro professionale”.

L’era Mazzarri è già un ricordo, i granata pronti a ripartire.