Oggi pomeriggio sono state rese ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo: tra i giocatori non espulsi che saltano un turno, c’è anche il nome di Elmas: il giovane macedone fatica ancora un po’ a controllarsi e ha racimolato la quinta ammonizione della sua stagione. Questo provvedimento è una vera beffa per il macedone, visto il primo goal di ieri sera in Serie A contro la Samp, ma purtroppo per lui, la sfida con il Lecce potrà godersela solo dalla tribuna.

Per la Sampdoria nessun giocatore squalificato, ma la società dovrà pagare due multe, rispettivamente di 10 mila e 3 mila euro: la prima multa è stata comminata per i cori di discriminazione territoriale intonati nel secondo tempo, mentre la multa di 3 mila euro è stata comminata per il lancio di un bengala in campo all’inizio del primo tempo.