Gianni Di Marzio: “Arriva una serie di gare abbordabili per il Napoli dove cercare di fare bottino pieno diventa la massima priorità”

Gianni Di Marzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Onestamente questa squadra sembra aver superato il momento più difficile. Ora si troverà ad affrontare una serie di partite sulla carta abbordabili, speriamo che vengano affrontate con il giusto piglio perché c’è la possibilità di recuperare per lottare per un posto in Europa. Insigne mi sta sorprendendo, sta dimostrando in questo momento grande maturità. Callejon? Il giocatore se non ha il contratto deve pensare a quello che è il suo futuro, bisogna dire la verità”.