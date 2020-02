Gazzetta su Demme: “Tra gol fondamentale e riferimenti a Maradona. Gattuso pensa questo”

Diego Demme, vuoi un po’ per via del nome, è sotto gli occhi di tutti. Il nuovo acquisto è riuscito a dare ordine in mezzo al campo, e ieri ha coronato la sua prestazione con un gol fondamentale per la vittoria azzurra contro la Sampdoria. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive:

“Non ha la velleità di assomigliare a Maradona, ma per questo Napoli potrà essere molto importante. Demme è stato voluto da Gattuso per un maggior equilibrio a centrocampo, dove prima gli azzurri non riuscivano a ritrovarsi senza la presenza di un metodista. Inizialmente, per via dell’influenza, è partito dalla panchina. Ma senza questo contrattempo, avrebbe giocato sicuramente dall’inizio perchè Gattuso lo considera titolatissimo. Con lui, il Napoli nel secondo tempo ha trovato la svolta: il gol è dovuto al fatto che Diego s’è fatto trovare al momento giusto nel posto giusto”.