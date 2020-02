Gazzetta – La moviola della Rosea: “Interventi duri e alcune scelte sbagliate. Giuste le decisioni del Var”

In Sampdoria-Napoli le proteste non sono mancate. Gara sentita da entrambe le squadre: la tanta voglia di fare è sfociata in numerosi interventi duri. Inoltre, ai blucerchiati, nel secondo tempo, è stato annullato un gol di Ramirez. La partita finisce con non pochi interventi arbitrali. A riguardo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive:

“Al 31′ contatto duro fra Jankto e Elmas, La Penna calma le successive scintille con un giallo a testa. Non usa, però, lo stesso metro di giudizio nella ripresa quando Mario Rui scalcia Jankto dopo un fallo di quest’ultimo. Al 55′ Ramirez trova il gol del 2-2, ma il Var lo annulla: ad inizio azione c’è un tocco di braccio di Gabbiadini e anche se avviene 20 secondi e tre passaggi prima, la procedura è corretta. Al 60′ viene annullato anche un gol a Zielinski per fuorigioco, e decisione corretta anche in questo caso. Al 68′ il Var salva nuovamente La Penna: Manolas colpisce Quagliarella in area, ed è giusto chiamare il rigore per la Samp. Al 95′ Politano cade fuori area, l’arbitro lo ammonisce per simulazione ma sbaglia: l’azzurro viene colpito da Colley prima di andare a terra”.