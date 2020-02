Il giornalista Umberto Chiariello, ha rilasciato alcune dichiarazioni come di consueto con il suo EditoNapoli in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Ieri il Napoli aveva l’occasione per svoltare una stagione drammaticamente sbagliata, la prima dopo 15 anni e con l’allenatore più celebre di tutti”.

“Gattuso ha messo i cocci insieme, con un solo errore: non ha pensato subito a fare punti, infatti le prime partite senza calciatori giusti, non ha fatto bene. Merito a Gattuso per aver risollevato la squadra e deve continuare così perché questo Napoli può regalare grandi soddisfazione”.