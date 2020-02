Per l’ennesima volta si è assistiti al solito razzismo territoriale. Come riporta “Il Corriere del Mezzogiorno”, infatti, Mertens, che si porta a -2 gol dal record di Hamsik, ha segnato proprio nel momento in cui tutto lo stadio Marassi cantava i peggiori cori contro i napoletani.

Sono servite le scuse ai microfoni di Sky di un professionista esemplare come Claudio Ranieri per placare gli animi. Nel frattempo, il Napoli torna a pensare all’Europa e si porta a -9 dalla zona Champions. C’è ancora molto da lavorare, considerato anche l’andamento della partita. Ma il lavoro, all’ombra del Vesuvio, sta finalmente pagando.