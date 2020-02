Caro Maurizio, ma per caso ti manchiamo?

Maurizio Sarri, probabilmente, ha lasciato il suo cuore a Napoli.

ll suo ritorno a Napoli non è stato dei migliori: prima partita al San Paolo da avversario, da allenatore della Juventus ed è arrivata subito una sconfitta. A fine partita, intervistato ai microfoni di Sky Sport, dirà: “Non mi dà fastidio aver perso a Napoli, sono contento per i ragazzi a cui rimarrò affezionato per sempre”.

Cosa avrà voluto dire con questa frase??

Facciamo un passo indietro.

SARRI, TRA NAPOLI E TRADIMENTO

Dopo essere riuscito a portare l’Empoli in Serie A e un ottimo, successivo, anno nella massima serie con i toscani, arriva la chiamata di una grande: il Napoli. Arriva all’ombra del Vesuvio nel giugno 2015 dopo aver passato una vita fra i campi d’eccellenza, ed è proprio per questo che il suo fu un arrivo con non pochi scetticismi (come l’attuale allenatore del Napoli, e magari chissà se…).

Maurizio dovette affrontare non pochi problemi con il Napoli, ma alla fine riuscì a creare una macchina perfetta, o quasi. È stato capace di portare il Napoli, dopo 20 anni dall’ultima volta, a lottare per lo Scudetto. Ed ha rischiato anche di vincerlo, ma per cause di forza maggiore non arrivò fino al traguardo.

Furono tre anni in azzurro splendidi. A Napoli fu considerato il secondo Re dopo Diego Armando Maradona. Ma poi avviene ciò che pensavi non arrivasse mai: l’addio. Nel 2018 si trasferisce al Chelsea, portandosi dietro il perno del suo gioco: Jorginho.

Con il club londinese riesce a vincere l’Europa League, primo trofeo internazionale e non, per l’ex allenatore del Napoli. Il popolo partenopeo continuò a sostenerlo nonostante la separazione, fino a quando non avvenne l’inaspettato. Sarri, nel 2019, firmerà per la Juventus.

Il passaggio alla Juve fu considerato un tradimento, un colpo al petto all’intero popolo azzurro. Con i bianconeri, però, non riesce ad esprimere il gioco che espresse negli anni di Napoli. Ma nonostante ciò riesce a vincere e ad essere in testa alla classifica (ancora oggi).

Nel frattempo, mentre Sarri lotta con l’Inter per il vertice della classifica, qui a Napoli la ruota gira storta. Gli azzurri vivono il peggior momento dal ritorno in Serie A: una classifica deludente, obiettivi stagionali molto lontani, caos fra società, squadra e tifosi. La vicenda dell’ammutinamento, e anche il cambio dell’allenatore.

Dopo Ancelotti, Aurelio De Laurentiis chiama Gattuso.

Ringhio arriva con grande entusiasmo, cercando di trasmetterlo ai suoi calciatori. I miglioramenti si iniziano a vedere sul piano del gioco e della forma fisica.

Per i risultati bisognerà aspettare la vittoria contro la Lazio in coppa Italia e contro la Juve in campionato. Ed è proprio contro Sarri che arriva una vittoria importante sotto ogni punto di vista. L’entusiasmo dei napoletani sale alle stelle per la magica notte al San Paolo.

L’ex allenatore del Napoli a fine partita, ai microfoni di Sky, dirà la frase sopra citata.

E allora cosa avrà voluto dire con quella frase?

Magari avrà voluto dire “mi mancate”, “mi dispiace per ogni cosa, ma per motivi importanti non potevo non essere qui”. O magari avrà pensato “riprendetevi, voglio vedervi lì sopra”.

Maurizio Sarri con le sue parole ha chiesto scusa. Indirettamente, vero. Ma ha chiesto scusa all’intero popolo azzurro.

Caro Maurizio, ma per caso ti manchiamo? Comunque vada, resterai sempre nella storia del Napoli.