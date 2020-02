Zielinski-Milik, ancora dubbi sul rinnovo. Le ultime sull’offerta di De Laurentiis

Il Napoli ha archiviato il calcio mercato invernale, ma il presidente De Laurentiis sta ora pensando ai rinnovi. Ci sono tante situazioni contrattuali sul tavolo, tra queste – le più pressanti – riguardando Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski. La società azzurra sta provando a risolvere il novo rinnovo, che per i due polacchi si porta avanti da tempo. Il Napoli ha offerto ai due giocatori un aumento di ingaggio. 2 milioni per Zielinski fino al 2024, mentre a Milik 3 milioni per cinque anni.

Eppure, il problema che blocca la trattativa è l’ inserimento della clausola rescissoria. Il patron del Napoli vorrebbe metterla per entrambi i giocatori a 100 milioni di euro, ma Zielinski e Milik chiedono di fissarla a 50. C’ è molta distanza, quindi, e la trattativa è in fase di stallo. Si parla di possibilità maggiori per Zielinski, mentre per Milik la posizione di De Laurentiis è rigida, tanto che si parla perfino di un possibile addio a fine stagione per l’ attaccante.

Fonte: Il Roma