«Ora dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni»: ha rimarcato Ringhio, forse perché memore dell’inatteso scivolone contro la Fiorentina dopo le ottime prestazioni con Inter e Lazio. Il Napoli è reduce da due vittorie importanti, contro Lazio e Juventus, con un solo gol subito ed è per questa ragione che Gattuso che ha chiesto alla sua squadra di non abbassare la guardia e di provare a conquistare una vittoria che permetterebbe di tornare a guardare con ottimismo alla restante parte della stagione e all’obiettivo Europa.

Non soltanto l’Europa League, che conquistando la vittoria stasera disterebbe solo 2 punti ma anche alla zona Champions: Atalanta e Roma sarebbero a sole tre vittorie di distacco. «Per vincere contro la Samp – ammonisce Gattuso – bisognerà giocare da squadra, senza regalare nulla. Anche perché io di Ranieri non mi fido, è un grande allenatore, un marpione ed ho paura che possa incartare la partita. Per la prima volta ho detto ai miei calciatori di guardare la classifica: in caso di vittoria ci metteremmo in una buona posizione. Ma bisognerà giocare con il veleno, con voglia di saper soffrire, perché ci sarà da battagliare».

Fonte: Tuttosport