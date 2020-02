Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Formazioni? Meret è leggermente favorito su Ospina. Una squadra come il Napoli deve puntale all’Europa League e, in caso di vittoria contro la Sampdoria, starebbe a meno due. I margini per far bene ci sono. L’Europa è l’obiettivo minimo rispetto alle aspettative di inizio stagione”.