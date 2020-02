Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ora opinionista Sky, ha commentato la polemica di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo il match perso contro la Juventus: “Mi aspetto che uno che arriva dagli Stati Uniti non dica queste porcherie! Soprattutto per un episodio che secondo me non è da rigore, ma sicuramente non si tratta di una porcheria. Mi aspetto parole diverse da uno che arriva da una cultura sportiva superiore come quella americana”.