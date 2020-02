Rinaudo: “Gattuso l’uomo giusto, mi ricorda Mazzarri”

Leandro Rinaudo, ex difensore di Napoli e Juventus, è stato intervistato ai microfoni di “Punto Nuovo Sport Show”. Queste le sue parole: “Gattuso è subentrato in una situazione in cui gli azzurri facevano un calcio differente. Demme può dare tanto equilibrio, la squadra ha trovato fiducia e si farà valere fino all’ultimo. Sampdoria? Ha un grande ds ed un allenatore esperto, sarà una partita molto tattica. Gattuso sta facendo quello che fece Mazzarri con noi, ma gli serve tempo. Credo sia la persona adatta alla piazza di Napoli”.