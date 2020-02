Politano festeggia su Facebook: “Sono contento del mio esordio!”

Oltre alla vittoria, tra le note positive per il Napoli c’è l’esordio in maglia azzurra di Matteo Politano che è stato molto vicino ad incidere sul match poco dopo il suo ingresso in campo con un inserimento nella difesa avversaria che ha portato i doriani a fermare con le cattive l’ex Inter. Tuttavia l’arbitro non ha visto alcun contatto e per questo ha ammonito il calciatore azzurro per simulazione.

Al di là questo episodio, può rietnersi comunque felice l’ala italiana che ha festeggiato con un post su Facebook che proponiamo di seguito: