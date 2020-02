La Gazzetta su Gattuso: “Ha fatto rinascere il Napoli con quattro mosse”

La rinascita del Napoli nasce dalla crescita fisica del gruppo e dagli ultimi risultati ottenuti. Le due vittorie conseguite contro Lazio (coppa Italia) e Juventus (campionato) hanno evidenziato i progressi che l’ allenatore aveva programmato dopo le prime tre settimane di lavoro. Gattuso ha ridato energia a questa squadra, ha recuperato il gruppo sul piano mentale, l’ ha saputo rendere più responsabile.

Il ritorno di Lorenzo Insigne ne è un esempio, come la crescita della difesa e del centrocampo che ha potuto giovare dell’ inserimento di Diego Demme per dare equilibrio al settore. Merito dunque del tecnico, sia in campo che con le indicazioni date sul mercato.

Fonte: Gazzetta dello Sport