Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Stanislav Lobotka potrebbe questa sera vestire i panni di Marek Hamsik in tutto e per tutto.

Stessa nazionalità, stessa acconciatura e stesso “esperimento tattico”. Proprio come fu per l’ex capitano azzurro, anche Lobotka potrebbe infatti cambiare posizione contro la Sampdoria, posizionandosi in cabina di regia per sopperire alle assenze di Demme, Fabian e Allan, lasciando a Elmas e Zielinski il compito di agire da mezz’ala. Marek segnò il suo primo gol in maglia azzurra ai blucerchiati. Che sia la volta buona anche per l’ex Celta Vigo?