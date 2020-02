Carlo Alvino, giornalista tifoso del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sampdoria? Ci sarà da soffrire. Gli azzurri devono calarsi in questa nuova mentalità. Formazione? Mi sento di escludere la presenza di Diego Demme, gioca chi sta bene: è questa la regola. Il Napoli ha la possibilità di pescare bene, se non gioca il tedesco è pronto un profilo come Lobotka. Politano? Giocatore imprevedibile, può essere un’arma importante”.