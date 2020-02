Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Conte

Udinese-Inter è il posticipo domenicale di questa giornata di Serie A. Con le vittorie di Lazio e Juventus, la squadra di Conte tenterà di sbancare ad Udine, per tenere il passo delle concorrenti. Squalificato Lautaro e indisponibile Handanovic, Antonio Conte si affiderà a Padelli in porta. Esordio, da titolare, anche per il neo acquisto Eriksen.

In attacco, a sorpresa, ci sarà il gioiellino nerazzurro Esposito, che andrà ad affiancare Lukaku.

Per il gioiellino nerazzurro respinte molte proposte di mercato e, ad oggi, si gioca la sua possibilità contro l’Udinese, scavalcando nella gerarchia anche un giocatore dal calibro di Alexis Sanchez.

Le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.



INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito.