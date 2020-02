Torino, piove sul bagnato: arrivano le ultime sulle condizioni di Verdi

Piove sul bagnato per il Torino. Dopo il pesante ko a Lecce e il rischio esonero per Mazzarri, arriva anche il comunicato ufficiale, sulle condizioni dell’ex azzurro Simone Verdi:

“Simone Verdi è uscito al 23′ del primo tempo nella partita contro il Lecce per un dolore muscolare ai flessori della coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni”.

Non c’è pace, dunque, per la squadra granata, che, soprattutto nelle prossime ore, potrebbe cambiare qualcosa per il suo futuro. Intanto, il presidente Urbano Cairo ha preso altro tempo, per decidere le sorti del tecnico Mazzarri.