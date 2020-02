Napoli, la prova del nove si chiama Sampdoria!

Domani, allo stadio Ferraris di Genova, sarà per il Napoli, la prova del “9”, si, proprio quella che si faceva per verificare il risultato corretto di una moltiplicazione. Vedremo, se sarà effettivamente la rinascita per gli azzurri, che in questa stagione, hanno vissuto più dolori che gioie.

Indubbiamente, un segnale importante, hanno rappresentato i match contro Lazio e Juventus, le virtuali prime due della classe, dato che se i biancocelesti battessero il Verona, nella partita da recuperare, scavalcherebbero anche l’Inter. Dunque, due vittorie, non proprio di poco conto. Nelle prossime quattro sfide di campionato, vi sono le pontenzialità per fare bene e con un filotto di vittorie, il Napoli può ritrovarsi nelle zone di classifica che merita. Rientrano Maksimovic, Koulibaly e Mertens, a breve , mister Gattuso, riabbraccerà anche Allan. Il tecnico ritrova dunque mezza squadra, per dare anche respiro ai titolari che durante questi mesi non ne hanno avuto.