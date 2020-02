Sampdoria-Napoli è in programma domani sera e Gattuso ha diversi dubbi da dover sciogliere per quanto riguarda la formazione titolare: come riporta Radio Kiss Kiss, tra i pali tornerà Ospina al posto di Meret, mentre in difesa torna dopo un mese e mezzo Maksimovic, che giocherà al fianco di Manolas, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce; a centrocampo è favorito Lobotka come regista con Zielinski e il rientrante Allan come mezz’ali; infine, il tridente d’attcco è confermato, anche se non è da escludere un impiego di Mertens dall’inizio.

Questa la probabile formazione:

Napoli(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.