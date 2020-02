GDS: “Allan, il futuro è chiaro: questa la situazione”

Con Callejon in partenza, un altro azzurro sembra destinato a lasciare il Napoli: si tratta di Allan.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport il centrocampista brasiliano infatti, dopo non essere stato ceduto al PSG l’anno scorso, ha avuto un rapporto difficile con la società azzurra, in particolare quest’anno con l’ammutinamento e il litigio con il vicepresidente Edoardo De Laurentiis.