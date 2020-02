Entra nel vivo la corsa per accaparrarsi i diritti televisivi della Champions League, nel triennio 2021-2024. Sky vuole assicurarsi la competizione, ma non compie un’offerta folle. Dazn, vuole partecipare all’asta e acquisire la Coppa dei Campioni, così come ha fatto in Germania. Occhio a Disney + che detiene le quote di Fox e Espn.