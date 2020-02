Compleanno in casa Napoli. E’ la volta di Elseid Hysaj, dopo quello di ieri di Ghoulam. Il terzino destro, oggi, spegne 26 candeline.

Nato in Albania, a Scutari, il 2 febbraio 1994, per il calciatore questo è il quinto compleanno che festeggia in azzurro e, complice il ritiro a Genova, Hysaj ha ringraziato tutti, con un video postato al tavolo, con i compagni azzurri.

Il video: