Tottenham, Mourinho: “Eriksen-Inter? Mossa fantastica per noi”

(ANSA) – ROMA, 01 FEB – “Fin dal primo giorno che sono arrivato, Eriksen mi ha detto che non avrebbe firmato il rinnovo. Quindi si trattava di gestire la situazione con esperienza e intelligenza. Nel mio caso, si trattava di avere un giocatore magari senza grandi motivazioni ma che fosse professionale e avesse rispetto per il club, dandoci ciò che poteva”. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Manchester City. Josè Mourinho parla dell’addio di Eriksen al Tottenha, destinazione Milano nerazzurra e approva la mossa. “Il presidente Levy – aggiunge il tecnico degli Spurs -, doveva fare un buon affare considerando che il giocatore era in scadenza. E alla fine è riuscito ad ottenere una somma importante (20 milioni di euro n.d.r.) con la quale abbiamo comprato un 21enne come Steven Bergwijn, per cui è stato fatto un lavoro fantastico”.

Mourinho rivela di non aver mai provato a convincere Eriksen a cambiare idea “una volta che mi aveva comunicato la sua decisione, ho cercato di costruire una squadra senza di lui – spiega -, e per questo non ha giocato tanto. Ma è stato professionale e fino all’ultimo ha cercato di dare una mano”.