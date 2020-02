SSC Napoli, il report dell’allenamento odierno: importanti news dall’infermeria!

E’ di poco fa la nota ufficiale del Napoli che racconta l’ultimo allenamento che precede la partenza per Genova, con importanti notizie soprattutto dall’infermeria di Castel Volturno:

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma lunedì per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Sessione in palestra per il gruppo, mentre sul campo si sono allenati i portieri. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Lavoro personalizzato in campo e palestra per Allan e Politano. Fabian non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.