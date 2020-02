Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al mercato azzurro.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non solo per il presente, ma è stato anche un mercato di prospettiva. A giugno ci aspettiamo qualche cessione. Il Napoli non ha buttato i soldi. Al mercato do 7.5/8, tutte operazioni efficaci”.