L’edizione Campania de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la situazione di Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro, dopo sette giornate di assenza dai campi di Serie A, è pronto a tornare in panchina contro la Sampdoria ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Napoli. Kalidou, infatti, potrebbe essere il prescelto per finanziare la rifondazione azzurra:

“Il ritorno del signor K! Kalidou al rientro con la Samp, ma il futuro è lontano da Napoli: United, Psg e Real sul giocatore”.