Dopo non aver trovato l’intesa in questa sessione invernale di calciomercato, Cristiano Giuntoli in estate riproverà a trattare con gli agenti di Kumbulla. Il ds azzurro ha già trovato l’accordo con il Verona, per cui bisognerebbe trovare solo quello con il calciatore. Attenzione, però, all’Inter, che ha fatto un sondaggio serio per il difensore. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.