Giulio Dini, ex agente di Gianluca Gaetano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito al suo ex assistito.

Ecco le sue parole:

“Il cambio in panchina ha finito di danneggiare Gianluca, che aveva bisogno di condizioni ideali per accorciare i tempi verso il grande calcio e crescere, perché questo era l’obiettivo che ci eravamo fissati insieme alla società. Ora è alla Cremonese. Gianluca ha i mezzi per far bene anche in questa dimensione”.