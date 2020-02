Corona-virus, parla l’ag. di Hamsik: “È in Slovacchia ma sta bene! Devo capire il suo stato d’animo”

L’agente di Marek Hamsik, Jurj Venglos, è intervenuto nel corso di Radio Marte riguardo la situazione del suo assistito e del Coronavirus in Cina:

“Marek è tornato in Slovacchia, ma sta bene. La squadra doveva andare in ritiro ma è stato soppresso per il Coronavirus. Mi auguro che le varie competizioni possano riprendere il prima possibile. Incontrerò Marek per capire cosa pensa e come sta mentalmente, non è una situazione facile. Lobotka? Sono contento ci sia un altro slovacco a Napoli, è un ottimo giocatore. Spero possa aiutare il più possibile il Napoli a recuperare punti e posizioni in classifica”.