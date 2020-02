Il Bologna ha battuto il Brescia 2-1 in rimonta. I padroni di casa vanno in svantaggio al 36° quando Torregrossa spiazza Skorupski su calcio di rigore. La risposta degli avversari arriva poco dopo con Orsolini, che pareggia i conti al 43° su assist di M’Baye. La rete che sancisce la vittoria degli emiliani arriva nei minuti finali, all’89°, grazie alla rete di Mani questa volta su assist di Palacio. Il Bologna si porta momentaneamente a 30 punti in classifica a + 3 su Napoli e Torino e a + 1 dal Verona.