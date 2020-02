Auriemma su Lozano: “Non è da Napoli? Aspetterei a dirlo. Vi spiego i motivi”

Il giornalista, Raffaele Auriemma, è intervenuto nel corso di Radio Marte esprimendo il suo pensiero su Hirving Lozano:

“Lozano non è da Napoli? Io aspetterei a dirlo. Ha trascorso la stagione in un ruolo non suo, si può dire che ora sta iniziando il suo campionato. Tutto il centro America è rimasto sconvolto nel vedere l’idolo di casa utilizzato da punta centrale. Quindi, secondo me, è meglio aspettare prima di dire certe cose. Magari aspettando anche un condizione fisica migliore. Non aveva la condizione per giocare né la forza per fare gli scatti per cui è stato acquistato, ed inoltre deve ambientarsi nello spogliatoio. Queste le altre due ragioni”.