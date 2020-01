In questi minuti il centrocampista del Verona, Sofyan Amrabat, ha firmato un nuovo contratto con la Fiorentina per giugno come ha riportato Tmw. Il ragazzo ha detto di no cosi alla proposta azzurra, infatti oggi ha svolto le visite mediche per conto del club viola. Queste le sue prime parole:

“Sono molto contento, la Fiorentina mi ha dato le sensazioni migliori, ho scelto con il cuore. Sono davvero felice”