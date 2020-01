E per De Laurentiis non finisce qui. Il mercato del Napoli potrebbe avere una clamorosa appendice nella giornata di oggi, quando il ds Giuntoli tornerà a bussare alla porta del Verona. Più precisamente contatterà nuovamente Maurizio Setti, attuale patron del club scaligero ma che è stato il suo presidente al Carpi, per sottoporgli un’offerta vincolante e irripetibile per Marash Kumbulla, il millennial cresciuto nel settore giovanile gialloblù finito al centro dell’interesse dei grandi club. Ieri Giuntoli ha incontrato il suo amico Tony D’Amico, ds del Verona, dicendogli che il Napoli è pronto ad investire i 25 milioni (bonus inclusi) chiesti dal presidente Setti e che l’Inter (oltre ad altre società di prima fascia) non hanno avuto ancora il coraggio di proporre.

Il Napoli tenta il grande sorpasso e vorrebbe annunciare entro le 20 di questa sera l’acquisto del terzo rinforzo per la prossima stagione, dopo Rrahmani e Petagna, annunciato ieri dal Napoli attraverso il sito ufficiale.

Fonte: Tuttosport