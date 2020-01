TOP & FLOP – Il migliore ed il peggiore di gennaio!

Il mese di gennaio del Napoli si conclude con la vittoria per 2-1 degli azzurri contro la Juventus di Maurizio Sarri. Tre sconfitte in campionato con Inter, Lazio e Fiorentina, due vittorie in Coppa Italia con Perugia e Lazio che ha portato i partenopei in semifinale, e appunto i tre punti in campionato (mancavano da un mese in campionato) con i bianconeri.

Ecco il flop ed il top di questo mese.

FLOP: Fabian Ruiz

Lo spagnolo vive un involuzione incredibile in questa stagione. Non gioca nella sua posizione ideale, ma i passaggi sbagliati sono veramente assurdi, anche alcuni appoggi elementari. Con l’arrivo di Demme ritrova un poco di serenità, ma deve dimostrare il suo valore, visto che da settembre ad oggi non giustifica le tantissime offerte che stanno arrivando…

TOP: Lorenzo Insigne

Si è preso la responsabilità del periodo nero con partite al di sotto delle aspettative, è stato il punto di riferimento di tutto il mondo azzurro dopo quel bruttissimo episodio del ritiro, ma gennaio è stato il suo mese! Su sei reti in questi primi 31 giorni dell’anno ha messo a segno tre gol ed è protagonista con il tiro che causa la rete di Zielinski contro la Juventus. Il Napoli ha bisogno di lui e questa volta Insigne ha risposto presente!!