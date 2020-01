Buone notizie dall’infermeria per Gennaro Gattuso visto che sul campo di Castelvolturno hanno ripreso a lavorare Koulibaly e Mertens. Per il centrale difensivo, fuori da parecchio tempo, si può pensare ad un ritorno graduale e quindi Maksimovic-Manolas resta la prima opzione. In mezzo Allan non è ancora completamente a posto. C’è Demme favorito per giocare con Ruiz e Zielinski. Davanti solito trio con Milik supportato da Insigne e Callejon.

fonte: sky