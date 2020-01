Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Bereszynski, fermato per un turno dal giudice sportivo. Con Depaoli non ancora al meglio a causa di una distorsione alla caviglia, sulla destra può essere dirottato Thorsby. Altra opzione è quella di Chabot con Tonelli centrale al fianco di Colley. In mediana potrebbe dare forfait Vieira. Dentro Ekdal con Ramirez, Jankto e Linetty. Là davanti Quagliarella è sicuro del posto, Gabbiadini quasi.

fonte: sky