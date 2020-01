Luciano Moggi, ex dirigente calcistico, ha parlato in merito al mercato del Napoli in diretta televisiva su 7 Gold.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Petagna è un ottimo attaccante ed è ancora molto giovane. Potrebbe avere un futuro importante. Rrahmani è un buon difensore. Certi calciatori, tuttavia, acquistano valore anche in un dterminato contesto”.