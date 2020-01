Francesco Graziani, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul nuovo acquisto del Napoli, Andrea Petagna: “Petagna non fa sognare i tifosi, è un buon acquisto, può crescere ma non mi fa impazzire. Per creare un nuovo ciclo non ti da molta affidabilità, non può pensare che nei prossimi anni ti faccia 20 goal.