Domenico Criscito non lascerà il Genoa: secondo Tmw e Sky, il capitano dei rossoblu ha deciso di rimanere e di non accettare l’offerta della Fiorentina. Il club viola aveva programmato le visite mediche per oggi, sperando che il giocatore nella notte potesse accettare definitivamente. Così non è stato, scelta di cuore per Criscito che ha deciso di rimanere nella sua Genoa