L’ex capitano azzurro, Marek Hamsik, è tornato in Slovacchia a causa del Coronavirus. Il centrocampista era volato in Cina, dove è rimasto per due settimane. Doveva partire con la squadra per il ritiro in Spagna, ma è arrivato il virus. I compagni sono ancora sotto osservazione, lui non ha avuto problemi a tornare. Doveva partire per il ritiro mercoledì ma il club ha spostato la partenza a sabato per i controlli. Lo riferisce il portale Cas.sk .