Francesco Colonnese ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole:”Quest’anno il Napoli ha avuto tanti problemi in difesa. Un Koulibaly sufficiente, in forma potrebbe dare maggior equilibrio alla squadra. Petagna? Forte fisicamente, ma per un difensore è molto più difficile marcare un attaccante veloce che non da punti di riferimento, stile Mertens